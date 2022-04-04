В Голенчине пьяный рязанец на «семерке» въехал в припаркованный автомобиль

Авария произошла в воскресенье, 3 апреля, на улице Березовой.

В Голенчине пьяный рязанец на «семерке» въехал в припаркованный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 3 апреля, на улице Березовой. Водитель на «ВАЗ-2107» въехал в припаркованный автомобиль Lada.

У водителя обнаружили 1,225 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина не согласился с показаниями и его отправили на медицинское освидетельствование, где провели тест на алкогольное и наркотическое опьянение.