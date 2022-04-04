В Рязани трое подростков попытались украсть 75 метров строительного провода

Их задержали полицейские.

Трое рязанцев попытались украсть 75 метров строительного провода. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Утром полицейские получили от охранника одного из строительных магазинов Рязани информацию о том, что трое неизвестных пытались украсть из склада бобину с алюминиевым проводом.

Прибывшие правоохранители задержали воров с поличным. Ими оказались трое рязанцев. Двоим из них не исполнилось 18 лет, а старший недавно отметил совершеннолетие.

Молодых людей задержали и доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.