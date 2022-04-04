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Таможенники завели уголовное дело на рязанца-фиктивного директора

На рязанца завели дело за нелегальное использование документов для создания юрлица. Об этом сообщила пресс-служба Тульской таможни.

По данным ведомства, в августе 2021 года рязанец 1974 года рождения представил паспорт для регистрации в качестве гендиректора ООО. При этом он не принимал участия в деятельности организации.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).