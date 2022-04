Создатель игры World of Tanks уйдет с российского и белорусского рынков

Доступ к онлайн-симулятору для пользователей сохранится.

Компания Wargaming, известная по созданию онлайн-игры World of Tanks, уйдет с российского и белорусского рынков. Об этом сообщается на сайте разработчика.

«С 31 марта компания передала связанный с онлайн-играми бизнес в России и Белоруссии местному менеджменту компании Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming», — указано в сообщении. При этом отмечается, что компания не извлекла из этого прибыли.

Фирма отметила, что во время переходного периода доступ к онлайн-продуктам (среди которых, World of Warships, World of Tanks и World of Warplanes) к пользователям из России и Белоруссии сохранится. Ими будет заниматься новый владелец.