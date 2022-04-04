СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Подмосковье

Рейсовый автобус врезался в ограждения и упал с моста. В салоне было 20 пассажиров. Погибли два человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров после ДТП с упавшим с эстакады автобусом в Подмосковье. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на руководителя областного главка С. К. России Ольгу Врадий.

ДТП произошло утром в понедельник, 4 апреля, на трассе М9 «Балтия» в Волоколамске в Московской области. Рейсовый автобус врезался в ограждения и упал с моста. В салоне было 20 пассажиров. Погибли два человека.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Ранее проверку начала прокуратура.