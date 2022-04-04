Шведская компания отказала в продлении лицензии российскому оператору Tele2

Вице-президент компании Виктор Вальстрем сообщил, что лицензию продлевать не будут после завершения срока действия текущего контракта. Отмечается, что он истекает в марте 2023 года.

Шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию бренда российскому оператору Tele2. Об этом передает РБК .

Вице-президент компании Виктор Вальстрем сообщил, что лицензию продлевать не будут после завершения срока действия текущего контракта. Отмечается, что он истекает в марте 2023 года.

Вальстрем добавил, что компания ищет возможности более раннего прекращения действия лицензии.

Представитель «Т2 РТК Холдинг» сообщил, что Tele2 использует бренд в рамках действующего договора, и основания для его расторжения или изменения отсутствуют. Он добавил, что со шведской компанией нет коммуникаций по этому поводу.