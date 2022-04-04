Рязанский «Перекресток» оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушения техрегламента

Проверка нашла нарушения в четырех рязанских магазинах.

Рязанский «Перекресток» оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушения техрегламента. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В декабре 2021 года региональное управление Россельхознадзора провело проверку. В четырех рязанских магазинах нашли нарушения технических регламентов Таможенного союза:

реализация населению колбасного изделия с истекшим сроком годности;

отсутствие лабораторного контроля за вырабатываемой и выпускаемой в обращение мясной продукцией;

ненадлежащее проведение мойки и дезинфекции производственного помещения мясного цеха, оборудования и инвентаря, используемых в процессе изготовления пищевой продукции;

обильные очаги коррозии в холодильных камерах, используемых для хранения пищевой продукции;

отсутствие поточности технологических операций, исключающей встречные (перекрестные) потоки загрязненного и чистого инвентаря (тары);

отсутствие контроля за температурным режимом производственных помещений, где осуществляется переработка мясной продукции.

Против АО «Торговый дом «Перекресток» возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП («Нарушение изготовителем, исполнителем продавцом требований технических регламентов»). Юрлицо оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что торговую сеть оштрафовали за некачественные полуфабрикаты.