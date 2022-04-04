Рязанский «Перекресток» оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушения техрегламента
Проверка нашла нарушения в четырех рязанских магазинах.
Рязанский «Перекресток» оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушения техрегламента. Об этом
В декабре 2021 года региональное управление Россельхознадзора провело проверку. В четырех рязанских магазинах нашли нарушения технических регламентов Таможенного союза:
- реализация населению колбасного изделия с истекшим сроком годности;
- отсутствие лабораторного контроля за вырабатываемой и выпускаемой в обращение мясной продукцией;
- ненадлежащее проведение мойки и дезинфекции производственного помещения мясного цеха, оборудования и инвентаря, используемых в процессе изготовления пищевой продукции;
- обильные очаги коррозии в холодильных камерах, используемых для хранения пищевой продукции;
- отсутствие поточности технологических операций, исключающей встречные (перекрестные) потоки загрязненного и чистого инвентаря (тары);
- отсутствие контроля за температурным режимом производственных помещений, где осуществляется переработка мясной продукции.
Против АО «Торговый дом «Перекресток» возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП («Нарушение изготовителем, исполнителем продавцом требований технических регламентов»). Юрлицо оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что торговую сеть оштрафовали за некачественные полуфабрикаты.