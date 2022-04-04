Рязанские ветеринары проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак от бешенства

Об этом сообщили в группе городской службы по контролю за безнадзорными животными «ВКонтакте».

Рязанские ветеринары проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак от бешенства. Об этом сообщили в группе городской службы по контролю за безнадзорными животными « ВКонтакте ».

Рязанская горветстанция организует бесплатную профилактическую вакцинацию против бешенства для кошек и собак.

Она пройдет в субботу, 9 апреля, с 10:00 до 11:00 по адресу: Дягилево, улица Коняева, дом № 117 (магазин «Пятерочка»).