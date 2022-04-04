Рязанка пожаловалась на состояние дороги напротив «Глобуса»

Речь идет о перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии.

Рязанка пожаловались на состояние дороги на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии. Пост опубликован в группе « Новости Рязани ВКонтакте » в понедельник, 4 апреля.

В публикации сказано, что акт приема — передачи дороги был подписан зимой.

Пользовательница отметила, что про недостатки дороги рязанцы неоднократно писали мэрии. «На что были отписки, что подрядчик все устранит, когда позволят погодные условия. На вопрос, кто дал распоряжение подписать акт приемки дороги, не отвечают, так же неизвестно, кто и когда его подписал», — отметили в группе.

Рязанка призвала обратить внимание на состояние дороги. По ее словам, пройти через переход невозможно.