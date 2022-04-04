Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
Втр, 05
Срд, 06
ЦБ USD 83.43 0.02 02/04
ЦБ EUR 92.15 -0.34 02/04
Нал. USD 77.00 / 90.00 09:03
Нал. EUR 80.00 / 95.00 09:03
Новости
Публикации
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
Вчера 10:18
5 644
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
4 150
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
16 107
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
8 622
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанка пожаловалась на состояние дороги напротив «Глобуса»
Речь идет о перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии.

Рязанка пожаловались на состояние дороги на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии. Пост опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте» в понедельник, 4 апреля.

В публикации сказано, что акт приема — передачи дороги был подписан зимой.

Пользовательница отметила, что про недостатки дороги рязанцы неоднократно писали мэрии. «На что были отписки, что подрядчик все устранит, когда позволят погодные условия. На вопрос, кто дал распоряжение подписать акт приемки дороги, не отвечают, так же неизвестно, кто и когда его подписал», — отметили в группе.

Рязанка призвала обратить внимание на состояние дороги. По ее словам, пройти через переход невозможно.