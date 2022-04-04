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Рязанцам рассказали, какие анализы стоит сдать после коронавируса
Анализы лучше сдавать через две недели после выздоровления. С результатами можно обратиться к врачу, который уже может назначить возможное лечение.

Врач клинико-диагностической лаборатории ОКБ имени Семашко Александра Голахова рассказала, какие анализы стоит сдать после перенесенного коронавируса. Ее сообщение опубликовано на странице медучреждения «ВКонтакте».

Врач рассказала, что стоит сдать общий анализ крови, который поможет выявить признаки воспалительных процессов, аллергии, анемии, иммунных проблем. Кроме того, с помощью него можно выяснить наличие или отсутствие воспалительных изменений в мочевой системе, почечную и внепочечную патологию.

Специалист посоветовала сдать анализ на С-реактивный белок (СРБ). В этом анализе показателями наличия или отсутствия печени являются цифры креатинина и мочевины.

Врач обратила внимание, что при лечении коронавируса гормонами может возникнуть повышение глюкозы, что провоцирует сахарный диабет.

Также она посоветовала рязанцам сделать комплексное исследование крови, которое позволит выявить риск тромбообразования или кровотечения — коагулограмма и Д-Димер.

«Важно вовремя оценить значение этих показателей и при необходимости назначить соответствующую терапию», — отмечается в сообщении.

Специалист обратила внимание, что анализы лучше сдавать через две недели после выздоровления. С результатами она посоветовала обратиться к врачу, который уже может назначить возможное лечение.