Рязанца оштрафовали за оскорбительное СМС
Против мужчины возбудили два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.61 КоАП («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме»).
Рязанца оштрафовали за оскорбительное СМС. Об этом
В прокуратуру Спасского района обратился местный житель. Он написал заявление о том, что ему приходят сообщения, унижающие честь и достоинство.
Отправителем оказался знакомый заявителя. Против мужчины возбудили два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.61 КоАП («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме»).
Рязанца оштрафовали на 6 000 рублей.