Рязанца оштрафовали за оскорбительное СМС

Против мужчины возбудили два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.61 КоАП («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме»).

Рязанца оштрафовали за оскорбительное СМС. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В прокуратуру Спасского района обратился местный житель. Он написал заявление о том, что ему приходят сообщения, унижающие честь и достоинство.

Отправителем оказался знакомый заявителя. Против мужчины возбудили два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.61 КоАП («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме»).

Рязанца оштрафовали на 6 000 рублей.