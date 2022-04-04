Россияне смогут въехать в Албанию без виз
С 1 мая по 30 сентября гражданам России разрешат въезжать без виз в Албанию на срок до 90 дней.
С 1 мая по 30 сентября россияне смогут въехать в Албанию без виз. Об этом сообщило посольство Албании в Москве, передает «
С 1 мая по 30 сентября гражданам России разрешат въезжать без виз в Албанию на срок до 90 дней. Для этого им нужно будет предъявить сертификат вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или справку, подтверждающую, что в последние полгода был перенесен коронавирус.
Отмечается, что ранее безвизовый режим ввела Южная Корея. Он действует с 1 апреля.