Россияне смогут въехать в Албанию без виз

С 1 мая по 30 сентября гражданам России разрешат въезжать без виз в Албанию на срок до 90 дней.

С 1 мая по 30 сентября россияне смогут въехать в Албанию без виз. Об этом сообщило посольство Албании в Москве, передает « Коммерсант ».

С 1 мая по 30 сентября гражданам России разрешат въезжать без виз в Албанию на срок до 90 дней. Для этого им нужно будет предъявить сертификат вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или справку, подтверждающую, что в последние полгода был перенесен коронавирус.

Отмечается, что ранее безвизовый режим ввела Южная Корея. Он действует с 1 апреля.