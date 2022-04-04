Россиянам сообщили способ удалить личные данные из интернета

По словам специалиста, для того, чтобы убрать личные данные с определенного ресурса, нужно обратиться к владельцам сайта, операторам поисковых систем.

Преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев сообщил, как удалить свои данные из интернета. Об этом он рассказал в беседе с агентством « Прайм ».

По словам специалиста, для того, чтобы убрать личные данные с определенного ресурса, нужно обратиться к владельцам сайта, операторам поисковых систем.

Журавлев отметил, что владельцы удалят информацию, если у них не было намерения публиковать данные. В противном случае можно обратиться в Роскомнадзор.