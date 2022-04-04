Россия возобновит авиасообщение с 52 странами

Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные полеты, которые ранее ввели из-за коронавируса.

Россия возобновит авиасообщение с 52 странами. Об этом пишет РИА Новости .

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные полеты, которые ранее ввели из-за коронавируса.

Мишустин отметил, что сейчас полеты разрешены в 15 стран, а с 9 апреля авиасообщение возобновят с такими странами как Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другими.

Также с 9 апреля отменят ограничения на въезд и выезд через сухопутный участок границы с Китаем.

Ранее сообщалось, что Николай Любимов подписал распоряжение об ослаблении коронавирусных ограничений в Рязанской области с 18 апреля.