Полицейские задержали рязанца, который похитил бетонные опоры ЛЭП

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Полицейские задержали рязанца, который похитил бетонные опоры ЛЭП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился сотрудник энергопредприятия. Он рассказал, что с улицы в деревне Сергеевка Рязанского района пропали два бетонных столба, которыми планировали заменить старые опоры ЛЭП. Оперативник осмотрели место преступления и заметили следы волочения. По следу они вышли к дому 59-летнего местного жителя, во дворе у которого обнаружили украденные столбы.

Мужчина рассказал, что увидел, что рабочие оставили на улице бетонные столбы. Он дождался ночи, привязал их к своему автомобилю и оттащил к себе во двор. Мужчина попытался уничтожить следы — проехав несколько раз по ним на машине и засыпав землей.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.