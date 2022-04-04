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На питание детей в рязанских школах потратят 66 миллионов рублей
Тендеры появились на сайте госзакупок.

В Рязани определят поставщиков для предоставления питания школьникам. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

На питание для школ в Московском районе потратят 18 млн 760 тысяч 498 рублей, в Советском районе — 9 млн 14 тысяч 498 рублей, в Железнодорожном районе — 17 млн 978 тысяч 927 рублей, в Октябрьском районе — 20 млн 410 тысяч 535 рублей.

Поставщиков обяжут обеспечивать школы с доготовочными столовыми овощными, мясными, куриными, рыбным полуфабрикатами в соответствии с десятидневным цикличным меню. Для других же учреждений — привозить готовое питание. Срок исполнения работ — с 18 апреля по 31 мая 2022 года.

Напомним, что ранее рязанцы пожаловались на скудный рацион и качество питания в школах.