Минэконом назвал причины роста цен в Рязанской области
«Фиксируемый в настоящее время рост цен связан как с объективными причинами, так вызван и искусственно выросшим спросом», — говорится в сообщении властей.
Минэконом назвал причины роста цен в Рязанской области. Сообщение министерства опубликовали в соцсетях.
«Фиксируемый в настоящее время рост цен связан как с объективными причинами, так вызван и искусственно выросшим спросом», — говорится в сообщении властей.
Среди объективных причин называется: повышение цен у производителей и поставщиков из-за валютных колебаний, санкции, сезонность, увеличение издержек.
Минэконом отметил, что регулирование цен на товары народного потребления со стороны министерства законом не предусмотрено.