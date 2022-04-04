Минэконом назвал причины роста цен в Рязанской области

«Фиксируемый в настоящее время рост цен связан как с объективными причинами, так вызван и искусственно выросшим спросом», — говорится в сообщении властей.

Минэконом назвал причины роста цен в Рязанской области. Сообщение министерства опубликовали в соцсетях.

«Фиксируемый в настоящее время рост цен связан как с объективными причинами, так вызван и искусственно выросшим спросом», — говорится в сообщении властей.

Среди объективных причин называется: повышение цен у производителей и поставщиков из-за валютных колебаний, санкции, сезонность, увеличение издержек.

Минэконом отметил, что регулирование цен на товары народного потребления со стороны министерства законом не предусмотрено.