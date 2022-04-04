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Минцифры предложило отменить штраф за продажу техники без российского ПО
В министерстве напомнили, что производители техники по закону должны ставить российский софт на свою продукцию, иначе их ждет штраф.

Минцифры России предложило ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не установлено отечественное П. О. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что решение принято для разрешения правовой коллизии, возникшей после легализации параллельного импорта. В министерстве напомнили, что производители техники по закону должны ставить российский софт на свою продукцию, иначе их ждет штраф. В случае с параллельным импортом речь идет о поставке товаров от сторонних поставщиков и без согласия правообладателя.

На данный момент предлагается ввести мораторий, который освободит от наказания только продавцов. Проект изменений уже подготовило Минцифры.