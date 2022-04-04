Макрон выступил за санкции, которые коснутся поставок из России нефти и угля
«Мы должны продвинуться в вопросе санкций», — сказал президент Франции.
Макрон выступил за санкции, которые коснутся поставок из России нефти и угля. Об этом пишет
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что консультации на европейском уровне должны пройти в ближайшие дни.
«Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности нефти и угля», — сказал Макрон в эфире радиостанции France Inter.
В ответ на вопрос, могут ли поставки российской нефти и угля быть полностью прекращены, он ответил: «Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны в ближайшие дни обсудят новые меры против России.