Макрон выступил за санкции, которые коснутся поставок из России нефти и угля

«Мы должны продвинуться в вопросе санкций», — сказал президент Франции.

Макрон выступил за санкции, которые коснутся поставок из России нефти и угля. Об этом пишет РИА Новости .

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что консультации на европейском уровне должны пройти в ближайшие дни.

«Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности нефти и угля», — сказал Макрон в эфире радиостанции France Inter.

В ответ на вопрос, могут ли поставки российской нефти и угля быть полностью прекращены, он ответил: «Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны в ближайшие дни обсудят новые меры против России.