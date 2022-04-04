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Любимов подписал распоряжение об ослаблении коронавирусных ограничений с 18 апреля
Оно официально опубликовано в понедельник, 4 апреля.

Губернатор Николай Любимов подписал распоряжение об ослаблении коронавирусных ограничений с 18 апреля. Соответствующее распоряжение политика официально опубликовали в понедельник, 4 апреля.

Согласно документу, заполняемость залов в кинотеатрах, театрах и цирке увеличивается с 70 до 80%. Кроме того, заполняемость залов физкультурно-спортивных организаций повысится с 50 до 60%, а загрузка финтес-центров — с 70 до 80%.

Распоряжение вступит в силу 18 апреля.