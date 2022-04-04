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Дмитрий Песков призвал объединиться вокруг Путина
Также он рассказал о своем понимании слова «патриотизм».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о значении слова «патриотизм». Его слова привело РИА Новости.

Песков сказал, что патриотизм — это любовь к родине и готовность идти на жертвы для нее, когда это требуется.

«И все, что в этом понимании укладывается — все это и является патриотизмом. И, конечно, соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что собственно и происходит вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — заявил Песков.