Bloomberg: Россия сможет заработать почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей
Это будет возможно, если основные покупатели энергоресурсов не введут эмбарго на импорт.
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Издание называет показатели платежного и торгового баланса «блестящими».
«Несмотря на давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей. Это больше на треть, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 миллиардов долларов», — отмечается в публикации.