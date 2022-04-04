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Bloomberg: Россия сможет заработать почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей
Это будет возможно, если основные покупатели энергоресурсов не введут эмбарго на импорт.

Агентство Bloomberg заявило, что Россия сможет заработать почти 321 миллиард долларов. Это будет возможно, если основные покупатели энергоресурсов не введут эмбарго на импорт.

Издание называет показатели платежного и торгового баланса «блестящими».

«Несмотря на давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей. Это больше на треть, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 миллиардов долларов», — отмечается в публикации.