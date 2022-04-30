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В Рязанском радиоуниверситете прошла финальная олимпиада среди школьников
В ней приняли участие 105 учеников 10-х и 11-х классов из Рязанской, Московской и Тамбовской областей.

В Рязанском государственном радиотехническом университете прошла финальная олимпиада среди школьников. В завершающем этапе, 24 апреля, участники боролись за дополнительные баллы по предмету «Математика», которые будут учитываться при поступлении в РГРТУ.

В ней приняли участие 105 учеников 10-х и 11-х классов из Рязанской, Московской и Тамбовской областей.

Поприветствовать гостей и сказать напутственные слова пришли ректор университета Михаил Чиркин, заведующий кафедрой высшей математики Кирилл Бухенский, начальник управления по работе с абитуриентами Роберт Хруничев и старший преподаватель кафедры высшей математики Алексей Сафошкин.

«Во-первых, не нужно волноваться. Потому что главный соперник сегодня тот, кто сидит у вас внутри. Во-вторых, не спешить. Время контролировать важно, но не паниковать. И в-третьих, полезно повторять: „Я все знаю“. На любое задание вы знаете решение, просто где-то нужно догадаться», — отметил Алексей Сафошкин.

Фотографии с олимпиады можно найти по ссылке.