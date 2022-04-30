В Рязанской области задержали двух мужчин, объявленных в федеральный розыск
Задержанных передадут инициаторам розыска.
В Рязанской области задержали двух мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила
В Сасовском районе полицейские задержали 42-летнего рязанца, обвиняемом в покушении на убийство. Он пытался скрыться от суда, его объявили в розыск. Злоумышленника разыскали и задержали.
В Клепиковском районе оперативники поймали 40-летнего гражданина одной из стран СНГ, который скрывался от следствия. Ранее в стране, где он жил, против него возбудили дело по обвинению в краже. Злоумышленник пытался скрыться, его объявили в розыск. Мужчину задержали.
Задержанных передадут инициаторам розыска.