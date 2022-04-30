Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 30
Вск, 01
Пнд, 02
12°
ЦБ USD 71.02 -1.28 30/04
ЦБ EUR 74.56 -0.75 30/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 2022 16:28
1 842
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
4 631
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
3 039
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит девять федеральных з...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
26 апреля 10:30
6 437
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области задержали двух мужчин, объявленных в федеральный розыск
Задержанных передадут инициаторам розыска.

В Рязанской области задержали двух мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Сасовском районе полицейские задержали 42-летнего рязанца, обвиняемом в покушении на убийство. Он пытался скрыться от суда, его объявили в розыск. Злоумышленника разыскали и задержали.

В Клепиковском районе оперативники поймали 40-летнего гражданина одной из стран СНГ, который скрывался от следствия. Ранее в стране, где он жил, против него возбудили дело по обвинению в краже. Злоумышленник пытался скрыться, его объявили в розыск. Мужчину задержали.

Задержанных передадут инициаторам розыска.