В Рязанской области задержали двух мужчин, объявленных в федеральный розыск

Задержанных передадут инициаторам розыска.

В Рязанской области задержали двух мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Сасовском районе полицейские задержали 42-летнего рязанца, обвиняемом в покушении на убийство. Он пытался скрыться от суда, его объявили в розыск. Злоумышленника разыскали и задержали.

В Клепиковском районе оперативники поймали 40-летнего гражданина одной из стран СНГ, который скрывался от следствия. Ранее в стране, где он жил, против него возбудили дело по обвинению в краже. Злоумышленник пытался скрыться, его объявили в розыск. Мужчину задержали.

Задержанных передадут инициаторам розыска.