В Рязани пройдет всероссийский чемпионат по дрифту RDS Europe

Зрителей ждут одиночные заезды (квалификация) и тем парное прохождение трассы., посещение парка сервиса и автограф-сессии с участниками.

В выходные, 14-15 мая, в Рязани пройдет всероссийский чемпионат по дрифту RDS Europe. Соревнования пройдут на АСК «Атрон».

Директор гоночной серии Анастасия Штемберг отметила, что многие участники и тысячи болельщиков называют трассу в Рязани любимой. «Трасса в Рязани — уникальная, это украшение чемпионата», — отметила Анастасия Штемберг.

Зрители смогут увидеть одиночные и парные заезды, посетить парк сервиса. Также гостей ждут общение и автограф-сессии с участниками. Желающие смогут увидеть подготовку к заездам, рассмотреть автомобили, сделать фото. Зрителей также ждут розыгрыши и подарки от организаторов.

В субботу, 14 мая, пройдут тренировки и квалификация (одиночные заезды пилотов). В воскресенье, 15 мая, состоятся парад пилотов, автограф-сессия, парные заезды топ-32 и награждение призеров.

Выбрать и купить билет можно на сайте rdseurope.ru . Дети до семи лет могут прийти на соревнования бесплатно в сопровождении взрослых. Специальный тариф будет работать для детей 7-12 лет

Подробности на сайте и в группе « ВКонтакте ».

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