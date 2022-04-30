В выходные, 14-15 мая, в Рязани пройдет всероссийский чемпионат по дрифту RDS Europe. Соревнования пройдут на АСК «Атрон».
Директор гоночной серии Анастасия Штемберг отметила, что многие участники и тысячи болельщиков называют трассу в Рязани любимой. «Трасса в Рязани — уникальная, это украшение чемпионата», — отметила Анастасия Штемберг.
Зрители смогут увидеть одиночные и парные заезды, посетить парк сервиса. Также гостей ждут общение и автограф-сессии с участниками. Желающие смогут увидеть подготовку к заездам, рассмотреть автомобили, сделать фото. Зрителей также ждут розыгрыши и подарки от организаторов.
В субботу, 14 мая, пройдут тренировки и квалификация (одиночные заезды пилотов). В воскресенье, 15 мая, состоятся парад пилотов, автограф-сессия, парные заезды топ-32 и награждение призеров.
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