В Рязани мужчина чуть не зарезал соседа

Ранее судимый за насилие в отношении представителя власти 34-летний мужчина с ножом в руке угрожал зарезать 46-летнего соседа.

В Рязани в общежитии на улице Электрозаводской мужчина чуть не убил соседа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Наряд патрульно-постовой службы полиции приехал на место по вызову соседей, которые сообщили об «опасной ссоре».

Выяснилось, что ранее судимый за насилие в отношении представителя власти 34-летний мужчина с ножом в руке угрожал зарезать 46-летнего соседа.

Злоумышленника доставили в отдел МВД по Советскому району Рязани.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок.