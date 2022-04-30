В Польше из-за санкций могут взорваться около 500 вагонов газа

Польша ранее ввела собственные санкции против 50 российских физических и юридических лиц, среди которых «Газпром», «Новатэк», «Акрон».

В Польше из-за санкций, введенных в отношении дочерней компании «Новатэк» Novatek Green Energy, могут взорваться около 500 вагонов сжиженного газа. Об этом сообщили в компании, передает РИА Новости .

Польша ранее ввела санкции против российских физических и юридических лиц, из-за чего без сжиженного газа остались десятки районов страны.

Проблема возникла из-за того, что невозможно транспортировать и разгрузить около 500 вагонов, заполненных сжиженным газом. Как отмечается, они въехали на территорию Польши легально.

Компания пояснила, что из-за долгого простоя в вагонах газ может попасть в атмосферу или загореться.

Novatek Green Energy считает, что необходимо принять меры и «немедленно» доставить в перегрузочные терминалы пропан-бутан «в количестве около 40 миллионов литров».

Из-за санкций компания самостоятельно не может принять меры.