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В МЧС рассказали, где можно жарить шашлыки и не получить штраф
Костры запрещено разводить на территориях частных домовладений вне специально отведенных и оборудованных мест.

В пресс-службе МЧС России рассказали, какие требования нужно соблюдать, чтобы не получить штраф за приготовление шашлыков и разведение огня на дачных участках. Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что жарить шашлыки на приусадебных участках не запрещено. В ведомстве объяснили, что костры запрещено разводить на территориях частных домовладений вне специально отведенных и оборудованных мест.

«При этом полный запрет правилами не устанавливается», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на даче или приусадебном участке жарить шашлык нужно в мангалах и жаровнях, установленных на расстоянии не менее пяти метров от дома и хозпостроек.

Отмечается, что сжигать траву, мусор и листву как на своих участках, так и в лесу, следует на специальных площадках, определенных для этого органами местного самоуправления. Место для открытого огня должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, 100 метров — от хвойного леса и 30 метров — от лиственного леса.

Для приготовления еды на природе в МЧС посоветовали брать с собой мангал и воспользоваться специальными углями.

Если в регионе введен особый противопожарный режим, жарить шашлыки на природе запрещено.

За нарушение правил безопасности может грозить штраф до пяти тысяч рублей.

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