Рязанский радиотехнический университет поучаствовал в проекте «Без срока давности»

Проект «Без срока давности» — это сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны

Радиотехнический университет провел серию мероприятий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Звездный отряд факультета вычислительной техники организовал в холле второго этажа главного учебного корпуса РГРТУ точку «Поиск ветеранов», где все желающие могли на специализированных сайтах найти информацию о родственниках, кто участвовал в Великой Отечественной войне.

В актовом зале заведующий кафедрой истории, философии и права радиоуниверситета Александр Соколов провел лекцию, посвященную теме геноцида. В ней приняли участие 400 слушателей.

В память о погибших в Великой Отечественной войне сотрудники и студенты вуза возложили цветы на Ленинградском кладбище Скорбященского мемориала в Рязани.

В вузе отметили, что проект «Без срока давности» — это сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. В рамках проекта рассекречиваются архивные документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и научные конференции.