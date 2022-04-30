Путин подписал закон о праве отцов на маткапитал при смерти матери ребенка

Кроме того, поддержку получат дети в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающему детей.

Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение оснований на получение маткапитала отцами детей. Документ опубликовали на портале правовой информации, передает РИА Новости .

Согласно документу, дополнительную поддержку получат мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего и последующего ребенка, которые рождены после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, который рожден после 1 января 2020 года, имеющие гражданство России в случае смерти матери, не являющейся гражданкой России.

Кроме того, поддержку получат дети в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающему детей.