Путин подписал закон о праве отцов на маткапитал при смерти матери ребенка
Кроме того, поддержку получат дети в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающему детей.
Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение оснований на получение маткапитала отцами детей. Документ опубликовали на портале правовой информации, передает
Согласно документу, дополнительную поддержку получат мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего и последующего ребенка, которые рождены после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, который рожден после 1 января 2020 года, имеющие гражданство России в случае смерти матери, не являющейся гражданкой России.
Кроме того, поддержку получат дети в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающему детей.