Путин подписал указ о выплатах участникам ВОВ, проживающим в Донбассе

Финансирование расходов на реализацию указа поручено правительству России.

Владимир Путин подписал указ о выплатах инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в ДНР, ЛНР, а также на освобожденных территориях Украины. Информация об этом появилась на портале правовой информации, передает РИА Новости .

Выплата составит десять тысяч рублей. Указ вступает в силу со дня подписания.

Расходы на реализацию указа поручено обеспечить правительству России.