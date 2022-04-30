Путин подписал указ о выплатах участникам ВОВ, проживающим в Донбассе
Финансирование расходов на реализацию указа поручено правительству России.
Владимир Путин подписал указ о выплатах инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в ДНР, ЛНР, а также на освобожденных территориях Украины. Информация об этом появилась на портале правовой информации, передает
Выплата составит десять тысяч рублей. Указ вступает в силу со дня подписания.
Расходы на реализацию указа поручено обеспечить правительству России.