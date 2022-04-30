На строительство школы в Семчине выделили почти 807 миллионов

Школу планировалось построить по концессионному соглашению.

На строительство школы в районе Семчино выделили почти 807 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт регионального правительства России.

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров сообщил, что 29 апреля инициативу добрила комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований.

Отмечается, что в 2023 году регион получит 81 млн 295 тысяч рублей и в 2024 году — 725 млн 410 тысяч рублей.

Средства направят на строительство школы в Семчине на 1100 мест в районе Семчино в Рязани.

Как подчеркнул губернатор Николай Любимов, объект важен для района, где живет много семей.

«На региональном уровне вся необходимая для этого работа будет проведена качественно и в оптимальные сроки», — сказал глава региона.

Напомним, школу планировалось построить по концессионному соглашению.