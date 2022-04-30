Любимов вместе с юнармейцами и волонтерами очистил территорию в селе Долгинино

Вместе с юнармейцами и волонтерами глава региона убрал территорию возле памятника воинам-освободителям, погибшим в Великую Отечественную войну.

В субботу, 30 апреля, губернатор Николай Любимов поучаствовал в субботнике в селе Долгинино Рязанского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Вместе с юнармейцами и волонтерами глава региона убрал территорию возле памятника воинам-освободителям, погибшим в Великую Отечественную войну.

Памятник установили в 1960 году по инициативе сельчан. Из населенного пункта на фронт ушли почти две тысячи человек, вернулись меньше трети.

Ежегодно ко Дню Победы у монументам проходят памятные мероприятия.

В знак уважения к подвигу воинства глава региона возложил цветы.

Во время субботника убрали сухую листву, высадили молодые сосны. К 9 мая на мемориале проведут ремонтные работы. Николай Любимов поручил главе администрации района Наталье Жуневой ко Дню Победы привести в порядок все памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«По всей Рязанской области такая работа будет обязательно выполнена и уже сейчас она подходит к концу», — сказал Любимов. Он добавил, что перед 9 мая организуют депутатский и общественный контроль за состоянием памятников.

Любимов добавил, что важна помощь молодых людей в такой работе.

«Молодежь должна понимать, кто сделал мир свободным от фашизма. Это наш народ! Это наши воины и труженики тыла! — подчеркнул губернатор. — Сегодня это, как никогда актуально. На Донбассе наши воины, по сути, своей грудью закрыли нас от фашизма, от повторения той страшной истории».

Глава региона обратил внимание на вандализм в отношении военной техники в парке Советско-польского братства по оружию. Он заявил, что виновных привлекут к ответственности, правоохранительные органы найдут их по записям с видеокамер.

Любимов подчеркнул, что в создание места вложили очень много труда совместно с Минобороны. Технику в парк привезли из разных регионов.

Это было сделано для того, чтобы парк приобрел патриотичный вид, чтобы дети могли прикоснуться к доблестной истории государства, — сказал губернатор.

«Я считаю, что акты вандализма — это просто отрыв от корней и попирание нашей истории. Знайте, те, кто этим занимаются, будут наказаны обязательно. Обращаюсь с просьбой к жителям города, чтобы в случае, если они станут свидетелями подобных проявлений, не проходили мимо, а незамедлительно сообщали в полицию», — заявил Любимов.