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Два авиаснаряда попали по поселку в Брянской области
Средства противовоздушной обороны обнаружили самолет ВСУ.

В субботу, 30 апреля, в Брянской области два снаряда попали по населенному Жеча. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Самолет ВСУО обнаружили средства ПВО. Они выполнили «действия, направленные на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации».

По словам главы региона, после попадания снарядов повредилась обшивка технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд попал на прилегающую территорию.

На месте работают оперативные службы. Никто не пострадал.

Фото со страницы Александра Богомаза