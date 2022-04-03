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В США назвали условия для снятия антироссийских санкций
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции против России могут снять, если Украина сочтет это помощью в урегулировании конфликта. По его словам, цель санкций — не в их бессрочном сохранении, а в изменении поведения России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции против России могут снять, если Украина сочтет это помощью в урегулировании конфликта. По его словам, цель санкций — не в их бессрочном сохранении, а в изменении поведения России, сообщает РИА Новости.

«Все международное сообщество, которое объединилось для введения этих санкций против России, будет ориентироваться на то, что делает Украина и что она хочет делать. Если она решит, что может добиться окончания этой войны, остановить гибель людей и разрушения, сохранить независимость и суверенитет, и для этого в конечном счете потребуется снятие санкций, то, конечно, мы это изучим», — заявил Блинкен телеканалу NBC.

Он добавил, что это «в высшей степени зависит от России и того, что она делает, продвигаясь вперед».