В Самарской области четыре человека погибли в раздавленной фурой легковушке

В Сергиевском районе Самарской области 3 апреля легковушка врезалась в грузовик. Погибли водитель и три пассажира, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В Сергиевском районе Самарской области 3 апреля легковушка врезалась в грузовик. Погибли водитель и три пассажира, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 13:30 на 1091-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь со стороны Уфы по направлению к Самаре, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком SCANIA.

Водитель и три пассажира легковушки, один из которых несовершеннолетний, скончались на месте до приезда скорой помощи.

Устанавливаются подробности и обстоятельства случившегося.