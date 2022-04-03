Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 03
Пнд, 04
Втр, 05
ЦБ USD 83.43 0.02 02/04
ЦБ EUR 92.15 -0.34 02/04
Нал. USD 77.00 / 95.00 09:05
Нал. EUR 80.00 / 100.00 09:05
Новости
Публикации
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
11 часов назад
3 473
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
3 764
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
15 753
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
8 277
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Самарской области четыре человека погибли в раздавленной фурой легковушке
В Сергиевском районе Самарской области 3 апреля легковушка врезалась в грузовик. Погибли водитель и три пассажира, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В Сергиевском районе Самарской области 3 апреля легковушка врезалась в грузовик. Погибли водитель и три пассажира, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 13:30 на 1091-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь со стороны Уфы по направлению к Самаре, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком SCANIA.

Водитель и три пассажира легковушки, один из которых несовершеннолетний, скончались на месте до приезда скорой помощи.

Устанавливаются подробности и обстоятельства случившегося.