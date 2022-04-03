В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области продолжают массово останавливать транспортные средства. В ходе рейдов фиксируются грубые нарушений ПДД, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области продолжают массово останавливать транспортные средства. В ходе рейдов фиксируются грубые нарушений ПДД, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За прошедшие сутки инспекторы ДПС выявили девять нетрезвых водителей. Им грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

Кроме того, выявили 25 нарушений ПДД, совершенных пешеходами, более 70 нарушений связанных с управлением тонированным автомобилем, два нарушения, допущенные водителями автобусов.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях правил дорожного движения по телефонам 29-74-54, 29-74-64, 112.