В Рязанской области простились с погибшими на Донбассе военными

В воскресенье, 3 апреля, в Рязанской области состоялись церемонии прощания с героически погибшими в ходе спецоперации на Донбассе старшим сержантом Алексеем Сульдиным, заместителем командира взвода — командира боевой машины войсковой части 91711, и матросом Егором Боровым, стрелком отделения морской пехоты войсковой части 45765.

В воскресенье, 3 апреля, в Рязанской области состоялись церемонии прощания с героически погибшими в ходе спецоперации на Донбассе старшим сержантом Алексеем Сульдиным, заместителем командира взвода — командира боевой машины войсковой части 91711, и матросом Егором Боровым, стрелком отделения морской пехоты войсковой части 45765. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства Рязанской области, администраций муниципальных образований региона, Рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования родным и близким выразил губернатор Рязанской области Николай Любимов.