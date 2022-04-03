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В Рязанской области 4 апреля потеплеет до +4 градусов
В Рязанской области в понедельник, 4 апреля, температура воздуха ночью составит −7…−2, днем −1…+4 градуса. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в понедельник, 4 апреля, температура воздуха ночью составит −7…−2, днем −1…+4 градуса. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем будет преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.