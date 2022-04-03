В Рязани в ночь на 4 апреля продолжится уборка дорог

В ночь с 3 на 4 апреля в Рязани продолжится уборка дорог на улицах Циолковского, Горького и Новоселов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В ночь с 3 на 4 апреля в Рязани продолжится уборка дорог на улицах Циолковского, Горького и Новоселов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В выходные на дежурстве будут находиться комбинированные дорожные машины, которые выйдут на уборку в случае выпадения снега или возникновения гололеда.

В Рязани в ночь на 4 апреля продолжится уборка дорог