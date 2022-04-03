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В Рязани пьяный водитель легковушки врезался в дерево
В Рязани на улице Крупской Renault Logan врезался в дерево. ДТП произошло в субботу, 2 апреля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на улице Крупской Renault Logan врезался в дерево. ДТП произошло в субботу, 2 апреля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась около 17:40 на улице Крупской, напротив дома 15/18. По предварительной информации, 57-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения (0,495 мг/л) за рулем Renault Logan въехал в дерево.

Водитель обращался за медицинской помощью.

Проводится проверка.