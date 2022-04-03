В Москве загорелся корпус Центральной клинической больницы РАН

На место происшествия запросили шесть карет скорой помощи. Из горящего корпуса спасли десять человек, среди них лежачие больные.

В одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН на Литовском бульваре в Москве 3 апреля загорелся один из корпусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте наблюдается густой дым, есть открытое горение. Пожарные работают на месте.

«На горящем этаже больницы много людей. В настоящее время все силы брошены на их спасение и эвакуацию. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности», — сообщил источник.

На место происшествия запросили шесть карет скорой помощи.

Из горящего корпуса спасли десять человек, среди них лежачие больные.

Площадь пожара составляет 25 кв. м.