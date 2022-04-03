В Москве автомобиль каршеринга съехал в подземный переход

В воскресенье, 3 апреля, в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе легковушка съехала в подземный пешеходный переход. Водитель был пьян.

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. В воскресенье, 3 апреля, в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе легковушка съехала в подземный пешеходный переход, сообщает Telegram-канал « Дептранс. Оперативно ».

Авария произошла сегодня около 6:00. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и находился в состоянии алкогольного опьянения.

В переходе в момент ДТП пешеходов не было. В автомобиле находились два человека.

Автомобиль отбуксировали на улицу. На месте работают оперативные службы.