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В Кремле объяснили решение об оплате газа в рублях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны за рубли. Об этом он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны за рубли. Об этом он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Пескова, решение было принято, чтобы у России из-за санкций не отобрали доллары и евро, выплаченные за газ. Это нужно, отметил пресс-секретарь, чтобы обезопасить российскую торговлю.

«Что произошло? Мы видим такое безумство санкционных увлечений — самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию. И помимо этого, как вы знаете, были арестованы наши валютные резервы, которые находились в других странах», — пояснил Песков.

Он добавил, что Россия рассчитывает «на здравый смысл контрагентов, которые приобретают у нее газ».