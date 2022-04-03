В Казахстане предотвратили покушение агента иностранной разведки на президента

В Казахстане задержали агента иностранной разведки, который планировал покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

В Казахстане задержали агента иностранной разведки, который планировал покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

В сообщении говорится, что контрразведка КНБ задержала агента иностранной разведки 25 марта в городе Нур-Султан. Мужчина планировал покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих.

Также сообщается, что агент отрабатывал задания «по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов».

В ходе обыска у подозреваемого нашли иностранную снайперскую винтовку с глушителем, наркотики и крупную сумму денег. На предварительном следствии он признался в совершении действий «по заданию и в интересах иностранного государства».

Идет расследование о приготовлении к преступлению и покушении на преступление и акте терроризма по статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан.