Шольц: Запад в ближайшие дни обсудит новые санкции против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны в ближайшие дни обсудят новые меры против России. Об этом он сообщил журналистам в Берлине в воскресенье, 3 апреля.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны в ближайшие дни обсудят новые меры против России. Об этом он заявил журналистам в Берлине в воскресенье, 3 апреля, сообщает ТАСС .

По словам Шольца, помимо новых антироссийских санкции страны будут продолжать оказывать военную поддержку Украине.

«В кругу союзников мы примем в ближайшие дни новые меры. Президент Путин и поддерживающие его лица ощутят последствия», — заявил канцлер ФРГ.

Также он призвал расследовать события в населенном пункте Буча и потребовал допустить в эту область такие международные организации, как Международный комитет Красного креста.

«Убийство мирных жителей является военным преступлением», — сказал Шольц.

Ранее Минобороны России опровергли обвинения в убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области и назвали видео украинских журналистов постановкой.