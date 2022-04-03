Шольц: Запад в ближайшие дни обсудит новые санкции против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны в ближайшие дни обсудят новые меры против России. Об этом он заявил журналистам в Берлине в воскресенье, 3 апреля, сообщает
По словам Шольца, помимо новых антироссийских санкции страны будут продолжать оказывать военную поддержку Украине.
«В кругу союзников мы примем в ближайшие дни новые меры. Президент Путин и поддерживающие его лица ощутят последствия», — заявил канцлер ФРГ.
Также он призвал расследовать события в населенном пункте Буча и потребовал допустить в эту область такие международные организации, как Международный комитет Красного креста.
«Убийство мирных жителей является военным преступлением», — сказал Шольц.
Ранее Минобороны России опровергли обвинения в убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области и назвали видео украинских журналистов постановкой.