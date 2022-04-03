Рязанские врачи рассказали, как решить проблему отсутствия иностранных лекарств

Корреспондент РЗН. инфо поговорил с эндокринологами и неврологами. Они дали свои советы рязанцам и рассказали, как будет меняться ситуация с поставками препаратов.

Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и цен в аптеках по просьбе рязанцев. В ходе проверки выяснилось, что из-за повышенного спроса отсутствуют два препарата из перечня жизненно важных: немецкие «L-Тироксин» от «Берлин-Хеми» и «Эутирокс» от «Мерка».

«L-Тироксин» российского производства и противоэпилептические препараты есть, но в ограниченном количестве. Однако рязанцы продолжают жаловаться на то, что даже наши аналоги найти тяжело, не то что немецкие.

Кроме того, рязанцы начали жаловаться на отсутствие противоэпилептических препаратов, таких как «Финлепсин», его аналог «Карбамазепин» и «Суксилеп». Врачи-неврологи также подтвердили эту информацию и добавили, что помимо них пропали еще «Депакин» всех видов, он же «Конвулекс», и «Кепра», он же «Леветирацетам».

Корреспондент РЗН. инфо поговорил с эндокринологами и неврологами. О том, что советуют рязанцам врачи и как будет меняться ситуация с поставками лекарств, читайте в разделе «Публикации».