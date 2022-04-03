Рязанцев предупредили об усилении северного ветра
В Рязанской области ожидается усиление северного ветра. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области ожидается усиление северного ветра. Метеопредупреждение опубликовано на
До конца суток 3 апреля на территории Рязанской области сохранятся осадки (снег, мокрый снег), ухудшение видимости в осадках. Местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица, усиление северного ветра порывами 12-17 м/с.
Рязанцев просят соблюдать простые правила безопасности.