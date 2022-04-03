Польша заявила о готовности разместить американское ядерное оружие

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил о готовности к размещению на территории страны ядерного оружия США. Об этом он заявил в беседе с Welt am Sonntag.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил о готовности к размещению на территории страны ядерного оружия США. Об этом он заявил в беседе с Welt am Sonntag.

«В принципе, имеет смысл расширить ядерный обмен на восточный фланг», — отметил Качиньский.

При этом он добавил, что инициатива в этом случае должна исходить от Вашингтона.

Также Качиньский предложил существенно усилить группировку НАТО в Восточной Европе и организовать пункт командования в Польше.