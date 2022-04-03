Медики назвали причину смерти мужчины на концерте Трофима в московском театре

Причиной смерти мужчины, который упал, поднимаясь на сцену в Центральном академическом театре Российской армии в Москве, стал оторвавшийся тромб. Об этом ТАСС в воскресенье, 3 апреля, сообщили медики.

Причиной смерти мужчины, который упал, поднимаясь на сцену в Центральном академическом театре Российской армии в Москве, стал оторвавшийся тромб. Об этом ТАСС в воскресенье, 3 апреля, сообщили медики.

По предварительным данным, причиной смерти мужчины 1966 года рождения в театре стала острая сердечно-сосудистая недостаточность в результате возможного отрыва тромба.

Напомним, ранее сообщалось, что во время концерта Сергея Трофимова мужчина упал и скончался. При падении он задел двух женщин, которые получили травмы. По предварительной информации, погибший был нетрезв. По факту проводится проверка.